Комплекс возводят на горе Туманной в Таштаголе. К следующему горнолыжному сезону здесь должны открыть многофункциональный сервисный центр для лыжников и сноубордистов. Новый комплекс площадью свыше 1,2 тыс. кв. м ориентирован на создание комфортных и современных условий для воспитанников губернского центра горнолыжного спорта и сноуборда, а также для всех гостей курорта. В просторном основном здании разместятся кабинеты для проведения инструктажей, кафе, пункт проката инвентаря, а также конференц-залы и помещения для судейских бригад. Рядом с основным зданием комплекса построен гараж для хранения и ремонта ратраков. Проект реализуется в рамках договора ЕВРАЗа и администрации округа о комплексном развитии территории.

«Строительство центра — для нас особенный проект. Он открывает для жителей Кузбасса, в том числе наших сотрудников, новые возможности проводить время с пользой на Туманной: кататься, отдыхать, заниматься спортом. Пусть здесь растут будущие чемпионы, а вместе с ними — традиции и любовь к здоровому образу жизни», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона Сибирь Павел Синяев.

Автор текста: Екатерина Попова.

Автор фото: Денис Рассохин.