Сегодня профессиональный праздник отмечают работники сферы бытового обслуживания и ЖКХ. Кузбасских специалистов поздравил губернатор Илья Середюк. Он отметил, что в нашем регионе в этой сфере трудятся настоящие мастера своего дела.

Об одном из них, слесаре аварийно-восстановительных работ регионального Центра оперативного контроля Владимире Матвеевиче Чуракове, глава региона рассказал в своих соцсетях. Он отметил, что за 10 лет работы кемеровчанин заслужил репутацию ответственного человека. Он с коллегами не раз выручал в аварийных ситуациях, спасал дома кузбассовцев от подтопления и разрушения фундамента и всегда доводил дело до конца.

Кроме того, с марта 2024 года Владимир Чураков уже девять раз бывал в Горловке, где помогал в ремонте сетей водовода и теплоснабжения.