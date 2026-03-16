В Кузбасс прибыла делегация экспертов, которые помогут развитию здравоохранения региона. Об этом сегодня рассказал губернатор Илья Середюк на аппаратном совещании.

– Полтора месяца тому назад я ставил задачу обеспечить системные меры по улучшению в социальной сфере Кузбасса. И сегодня такая работа уже ведется. Например, Минздрав Кузбасса внедряет новые стандарты обслуживания, в том числе через систему управления «Стимул». Какая задача? Задача сделать медицину человечной, качественной, ориентированной на каждого пациента, а не на отчеты. Также мы выстроили прочные отношения с федеральным центром, с федеральным Минздравом, который оперативно откликается на наши запросы и оказывает необходимую помощь, – отметил глава региона.

Он подчеркнул, что на этот раз в Кемеровской области будут работать специалисты высочайшего уровня, которые являются лучшими в стране, как по организации здравоохранения, так и в таких сферах, как кардиология, онкология, педиатрия, хирургия, пульмонология.

В их задачу входит изучение работы больниц региона, анализ ситуации в плане кадрового наполнения, лекарственного обеспечения, а также уровня цифровизации. И начнут они с Новокузнецка, побывают в Городской больнице №1, в родильном доме №2, а также оценят работу Городской станции скорой помощи. Затем по плану Таштагол и далее по всему региону.

В результате эксперты представят свои конкретные рекомендации управленцам регионального Минздрава и главным врачам больниц и медицинских центров, чтобы в итоге медпомощь кузбассовцам оказывали быстро и качественно.

Фото: пресс-служба АПК.