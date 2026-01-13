Профессиональный праздник отмечается 13 января.

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев подчеркнул, что именно в современную эпоху средства массовой информации обладают значительным влиянием на общественное сознание, во многом формируя картину мира, ценностные ориентиры и гражданскую позицию. Особенно велика роль СМИ в работе с молодыми людьми, которым предстоит своими действиями формировать будущее нашей страны. Это придает дополнительную сложность профессии журналиста, делает её ещё более ответственной и важной.

«Сегодня, в непростое для Российской Федерации время, когда внешние и внутренние недоброжелатели предпринимают активные попытки внести раскол в общество, исказить нашу историю и дать ложную оценку современным событиям, значение вашего труда многократно возрастает. Профессиональный долг отечественных журналистов – быть надежными проводниками правды, объединять граждан России вокруг традиционных ценностей, любви к Родине, достижения национальных целей развития», — отметил Анатолий Серышев.

Отдельно полпред поблагодарил корреспондентов, которые создают честные статьи и сюжеты о героях-сибиряках – участниках и ветеранах специальной военной операции, волонтёрах, неустанно трудящихся в тылу.