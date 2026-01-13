Проверку в роддоме №1, который входит в структуры Новокузнецкой городской больницы №1, проводят Следственный комитет, прокуратура и Росздравнадзор. Факт гибели новорожденных в новогодние праздники подтвердил министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов во время сегодняшнего эфира в Центре управления регионом.

«Имеет место быть. Ситуация действительно произошла. На данный момент идет разбирательство, выезжала комиссия Минздрава, главные внештатные специалисты для оценки ситуации. После того, как будет завершена проверка, дадим официальную информацию о происходящем», – прокомментировал Андрей Тарасов.

В Следственном комитете сообщили о смерти 9 младенцев. На ситуацию отреагировал губернатор Кузбасса Илья Середюк.