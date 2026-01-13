Стартовал второй сезон конкурса «Время смыслов» имени Героя России Сергея Ефремова.

Конкурс современного плакатного искусства «Время Смыслов» создан для переосмысления традиций советского плаката и поиска нового визуального языка, отвечающего реалиям нашего времени.

К участию приглашаются любители, художники и дизайнеры со всей России. При создании работы разрешено использование инструментов искусственного интеллекта наравне с классическими художественными техниками.

Участники поборются за победу в номинациях:

− «СВОи». Герои нашего времени. Новая элита России.

− «Семья». Традиционные ценности семьи, дети как смысл жизни, забота о старших поколениях.

− «Дальний Восток – моя любовь». Самое лучшее место самой красивой страны на свете. Разворот на Восток.

− «Наша Победа». Оригинальный язык и подходы в изобразительных решениях для описания подвига предков и явлений массового героизма в глазах современных подростков и молодежи.

− «Один за всех и все за одного». Взаимовыручка и взаимопомощь, сплоченность, коллективизм, щедрость и открытость, добрососедство, волонтерство, добровольчество.

− «Работаем». Люди труда, созидательный труд как ежедневный подвиг в обычной жизни, национальные проекты, социальные лифты, престиж рабочих профессий, новые профессии, мотивация для молодежи.

− «Россия – это красиво». Российские креативные индустрии раскрывают потенциал прекрасного, романтика настоящего и будущего в идеях и продуктах творчества.

− «Важно!». Высказывание на актуальную для общества тему, волнующую автора.

− «Сатира». Сатирический взгляд на проблемы современного общества.

− «Дети VS Киберугроз». Внимание общества на проблемах безопасности детей в цифровом пространстве — предотвращении буллинга и кибербуллинга, защите от мошенников в социальных сетях и негативного контента. Формирование культуры безопасного поведения ребенка в сети, развитие умения критически мыслить, распознавать угрозы и доверять лишь проверенным источникам информации.

Также в этом сезоне появились новые спецноминации:

– «Важное – детям». Идея подумать над оформлением полезными смыслами обложек школьных тетрадей очень правильная.

Обложки сотни раз мелькают перед глазами подростков, надо использовать такой рекламный носитель для мотивации детей на лучшее.

– «Смыслы в масштабе». Речь о муралах в роли плакатов максимально возможного размера. Действительно многие муралы становятся самым ярким элементом городской застройки, а самые удачные буквально украшением городов. Авторам предлагается показать уже существующие муралы или проекты муралов. Интересно будет сравнить состоявшиеся проекты и нереализованные идеи.

– «Видеоплакаты».

Приём работ открыт до 28 января 2026 года: время-смыслов.рф/