Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила Комитету по социальной политике и сенаторам от Кемеровской области внимательно следить за ходом расследования дела по инциденту, произошедшему в роддоме Новокузнецка. Об этом сообщают в пресс-службе Совета Федерации.

По словам Матвиенко, необходимо тщательно изучить все детали и рассмотреть возможность предложения законодательных инициатив, которые в будущем исключили бы повторения подобных ситуаций.

– Произошедшее, по словам главы Совета по демографической политике Валентины Матвиенко, не только невосполнимая утрата и огромная боль для семей, но и трагедия для государства, которое прилагает все возможные усилия для поддержки рождаемости, возводит в ранг высшей ценности материнство, отцовство, жизнь и здоровье каждого ребенка. Из трагедии должны быть сделаны все необходимые выводы. Выводы на федеральном уровне. Она никогда не должна повториться, сказала Валентина Матвиенко, — передает слова председателя Совета Федерации пресс-служба.

Напомним, что стало известно о гибели девяти новорожденных в Новокузнецком родильном доме №1 в период январских праздников. Следком возбудил уголовное дело, проводятся проверки, главврача больницы временно отстранили от должности.