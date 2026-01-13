Анастасия Пичкалёва прошла путь от участника спецоперации до наставника, вдохновляющего подрастающее поколение.
Она — ветеран СВО, член Кузбасского Союза ветеранов, который работает совместно с региональным филиалом фонда «Защитники Отечества», а также участница программы «СВОи Герои. КуZбасс». Сегодня Анастасия проводит уроки мужества, встречи с молодёжью и разрабатывает собственный социальный проект.
Вместе со своим наставником, главой Березовского городского округа Евгением Кураповым, она создаёт цифровую платформу для мастеров прикладного творчества, которая поможет ремесленникам региона продвигать свои работы и находить новых клиентов.
Программа «СВОи Герои. КуZбасс» открыла для неё новые горизонты: обучение управлению, общение с экспертами и возможность применить боевой опыт на благо общества.