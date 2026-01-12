В Мысках после капремонта, проведенного по нацпроекту «Молодежь и дети», прошел первый учебный день. За парты сели 1032 ученика.
Как рассказали в пресс-службе областного правительства, ремонт начали в 2024 году. В здании заменили полы и двери, инженерные сети, обновили интерьер, установили современную пожарную сигнализацию и видеонаблюдение, а также контроль доступа. Кроме того, строители благоустроили прилегающую территорию. Тематика школы — космос, поэтому в ней создали «космический класс», где учатся ребята, с детства мечтающие о покорении космического пространства.
В школе организовали фотовыставку, посвященную выдающемуся выпускнику Александру Гребенкину. Как сообщили в пресс-службе Правительства Кузбасса, в настоящее время космонавт готовится к следующему полету, но при первой же возможности посетит обновленную родную школу.
«Учреждение носит имя своего выпускника — знаменитого космонавта, Героя России Александра Гребенкина. Созданы тематические локации, где ребята смогут изучать историю космонавтики. Для учеников с особенностями здоровья оборудовали помещение с интерактивным полом. С помощью проектора и датчиков на нем образуется сенсорная игровая поверхность, которая стимулирует обучение детей через движение. На территории обустроили футбольное поле и беговые дорожки. В планах на этот год капремонт десяти и строительство пяти школ», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.