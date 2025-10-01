В Кузбассе составили дорожную карту по улучшению условий ведения бизнеса

На совещании под председательством министра экономического развития РФ Максима Решетникова главы регионов обсуждали меры по улучшению инвестиционного климата в стране. Участники отметили, что в России наблюдается спад экономической активности. Кузбасс, оказавшийся в угольном кризисе, знает об этом не понаслышке.

«Несмотря на это останавливаться сейчас нельзя. Работаем с инвесторами, чтобы они доводили свои проекты до ума и запускались, создавая новые рабочие места и дополнительный импульс для развития экономики региона. Мы составили дорожную карту по улучшению условий ведения бизнеса. В ней учли все предложения инвесторов», – сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Глава региона рассказал, что в Кемеровской области максимально быстро устраняют административные барьеры, выделяют площадки для объектов, возводимых за счет инвесторов, и подводят к этим объектам сети.

Фото: Илья Середюк/Telegram

