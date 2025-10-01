С 29 сентября по 5 октября в России проводится Большая учительская неделя под девизом «Каждый учитель — защитник!». В Кузбассе это событие совпадает с Днями педагогического образования и станет отправной точкой для подготовки к 200-летнему юбилею системы образования региона.

Торжественное открытие прошло сегодня на базе Института развития образования Кузбасса, где была представлена региональная модель педагогического образования и концепция предстоящего Года 200-летия. В этот же день начала работу IV Всероссийская научно-практическая конференция, направленная на повышение профессионального мастерства педагогов, а также форум для руководителей образовательных учреждений под названием «Управленческий компас».

Программа мероприятий включает в себя форумы, конференции, круглые столы, мастер-классы и открытие новых методических центров. Эти центры объединят педагогов, руководителей образовательных учреждений, студентов, молодых специалистов и родителей.

Фестиваль родительства «Навигатор для родителей Кузбасса» стал первым мероприятием в рамках Дней педагогического образования и был посвящен укреплению связи между семьями и детскими садами. В мероприятии приняли участие эксперты, родители, педагоги и руководители образовательных организаций. Обсуждались актуальные вопросы воспитания и эффективные методы взаимодействия.

Завтра состоится конкурс-марафон для детских медиаотрядов, посвященный истории образовательной архитектуры региона. Также начнется трехдневный форум «Классная работа», предназначенный для молодых педагогов.В Кузбассе проходит Большая учительская неделя