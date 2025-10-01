В обсуждении участвовал руководитель рабочей группы по разработке Стратегии социально-экономического развития Кузбасса до 2035 года – академик Владимир Квинт.

«Мы собрались, чтобы вместе проанализировать те шаги и инструменты, с помощью которых наилучшим образом достигнуть диверсификации экономики региона и повысить качество жизни кузбассовцев», – отметил Квинт.

Говорили на заседании о перспективах Межрегионального центра инженерных разработок по углехимии, который будет открыт на базе одного из региональных вузов. Эксперты ожидают, что через 5 лет объем внедренных разработок центра для промышленности составит не менее 800 млн рублей. Кроме того, в Кузбассе намереваются модернизировать и цифровизировать машиностроительные предприятия. Планируется, что к 2030 году доля машиностроения в валовом региональном продукте вырастет не менее чем на 4,7%, объем инвестиций в основной капитал увеличится минимум на 2,75 млрд рублей, а количество рабочих мест в этой отрасли ежегодно будет расти на 4 тысячи.

Также участники экономического совета рассмотрели промышленные проекты кузбасских ученых, в том числе 3D-модель участка горных работ для более буровзрывных работ. Ожидается, что внедрение этой технологии позволит сэкономить угольщикам до 5% от стоимости каждого кубометра взорванной горной массы.

Фото: пресс-служба АПК