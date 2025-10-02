В рамках проекта «ФинЧас» пожилые люди осваивают финансовую грамотность. Еженедельные занятия проводятся более чем на 330 площадках по всему региону: в библиотеках, клиентских службах регионального отделения Социального фонда России, центрах социального обслуживания, ветеранских организациях и центрах по работе с населением.

По средам с 11 до 12 часов проходят видеолекции, направленные на профилактику кибермошенничества. Также на базе библиотек организуются очные встречи пенсионеров с финансовыми экспертами в рамках проекта «Финансовая гостиная». Кроме того, реализуется проект «Финнить», представляющий собой игру «Верю — не верю», созданную совместно с правоохранительными органами. В ходе игры участники анализируют реальные схемы мошенничества и способы обмана, развивая критическое мышление. Любой желающий может принять участие в этих проектах, подробности можно узнать в ближайшей библиотеке.

Помимо проекта «ФинЧас», в регионе проводится широкий спектр мероприятий для повышения финансовой грамотности пожилых людей. Например, накануне состоялся ежегодный Кузбасский фестиваль-марафон «Серебряный возраст», приуроченный ко Дню пожилого человека. Программа включала игры, мастер-классы и интерактивные занятия.

Марафонные площадки были организованы в каждой территории Кузбасса. Особенностью мероприятия стало проведение интерактивов с пожилыми людьми детьми. Это не только повышает финансовую грамотность обеих возрастных групп, но и укрепляет межпоколенческие связи.