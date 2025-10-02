Новый этап обучения участников кадровой программы «СВОи Герои. КуZбасс» стартовал 29 июня и завершится 12 ноября. Ветеранам спецоперации предстоит прослушать 16 часов вебинаров, побывать на тренингах личностно-профессионального развития, а также пройти 12 практических занятий.

Практику во время первого межмодульного семестра участники программы проходят на предприятиях и в организациях вместе с наставниками. К примеру, Иван Балясников из Анжеро-Судженска под руководством мэра родного города Дмитрия Ажичакова поучаствовал в личном приеме граждан и патриотической акции, а также познакомился с работой подразделений муниципальной администрации. Житель областного центра Валерий Павленко, инженер Кемеровской ТЭЦ, вместе с министром транспорта Кузбасса Константином Лопатенко проверил готовность предприятий общественного транспорта к зиме. А Сергей Ванюшин из Междуреченска, чьим наставником является глава областного Минобра Софья Балакирева, посмотрел, как проходят проектные смены в центре «Сириус».

Фото; пресс-служба АПК