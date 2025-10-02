В детском центре «Океан» состоялось торжественное награждение победителей XXII сезона конкурса «Моя страна – моя Россия». Для финального этапа были отобраны 117 участников, из которых 39 стали призерами. Среди них — Анна Иванова из Кузбасса, автор проекта, направленного на развитие российских регионов.

«Участие в конкурсе «Моя страна — моя Россия», который реализуется в рамках большой президентской инициативы «Россия — страна возможностей», стало для меня шагом к тому, чтобы рассказать о настоящих героях, которые живут среди нас. Благодаря проекту я поняла: героизм — это не обязательно подвиг на фронте. Это может быть подвиг в жизни. В семье. В профессии. И такие герои живут в моем городе», — поделилась Анна Иванова.

В новом сезоне конкурса свои идеи представили 74 369 участников со всех регионов России, включая более 17 тысяч школьников 14-17 лет. Молодые авторы предложили проекты для улучшения территорий и качества жизни в 13 тематических категориях: от образования и экологии до цифровых технологий и здравоохранения.

Анна Иванова, ученица Детско-юношеского центра Юрги, заняла второе место с проектом «Герои нашего времени». Проект посвящен созданию видеопортретов жителей города, чьи истории вдохновляют и переосмысливают понятие героизма. Среди героев — многодетные родители, воспитатели детских домов, волонтеры, педагоги, «дети войны» и люди, совершившие подвиги в мирное время. В рамках проекта автор обсуждает с героями, кто сегодня является героем. Видеоинтервью публикуются в социальных сетях и на видеоплатформах юргинского детского медиацентра «Территория молодежи». Ролики вызывают интерес у зрителей и вовлекают горожан в диалог о ценностях, уважении и поддержке друг друга.