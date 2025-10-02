Крупная торговая сесть в Кузбассе начала использовать цифровой ID для проверки возраста, сообщили в пресс-службе областного правительства. Теперь пользователи MAX смогут купить товары с возрастным ограничением без предъявления документа, удостоверяющего личность.

Для этого необходимо в мессенджере привязать профиль к Госуслугам и создать цифровой ID. На кассе самообслуживания достаточно будет отсканировать QR-код с экрана смартфона и тем самым подтвердить возраст покупателя.

Тестировать технологию начали сегодня, 2 октября, в 11 магазинах в Кемерове. Тестовый период продлиться три месяца, после чего проект может быть масштабировать.