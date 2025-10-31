Ленинск-Кузнецкий, сначала именовавшийся Кольчугино, а до 1922 года – поселком Ленино, получил нынешнее название и статус города в 1925 году. В честь юбилея провели торжественный прием, горожан поздравил Илья Середюк.

«В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Ленинск-Кузнецкий по праву удостоен почетного федерального звания «Город трудовой доблести». Здесь, глубоко в тылу, производили авиабомбы, мины и минометы, элементы для армейских средств связи. Добыча угля по сравнению с довоенным периодом выросла в пять раз. Шахтеры города обеспечивали металлургов ценным коксовым сырьем для выплавки танковой брони», – подчеркнул глава региона.

Губернатор вручил областные медали, почетные грамоты и благодарственные письма 30 горожанам, которые внесли большой личный вклад в развитие Ленинска-Кузнецкого. Еще 36 местных жителей отметили муниципальными наградами.

Фото: пресс-служба АПК