О внештатной ситуации в Тайге сообщил губернатор Илья Середюк. В 4 часа 56 минут на местной подстанции произошло отключение.

«Прекратилась подача электричества у 10455 бытовых и 64 социально-значимых потребителей. В их числе: 2 больницы, 9 школ, 11 детских садов, 24 котельные, 18 объектов водоснабжения. В 05:02 подстанцию начали переподключать на резервный источник энергии. В 6:12 подали напряжение потребителям», – написал глава региона в соцсетях.

На центральной котельной уже запустили сетевые насосы, идет постепенное повышение температуры теплоносителя. По итогам оперативного штаба губернатор направил в Тайгу аварийный отряд и две дополнительные бригады. На них возложен контроль подачи тепла в детсады, школы и больницы. Разбираться в ситуации на месте поехал заместитель губернатора Глеб Орлов. По вопросам подачи тепла для тайгинцев открыли горячую линию: 8 (38448) 2-46-03.

Проблемы с электроснабжением испытали и жители деревни Мостовая. По словам главы Новокузнецкого округа Андрея Шарнина, авария произошла на ЛЭП.

«Специалисты аварийных бригад уже находятся на месте: ведут поиск повреждения и готовятся к восстановлению штатного электроснабжения», – сообщил Шарнин.

В деревне пока работает дизель-генераторная установка. Однако власти призвали жителей Мостовой на время ремонта использовать электричество только для самых необходимых нужд.