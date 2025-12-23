Связь для гостей: иностранцам напомнили о правилах покупки сим-карт в России

Изменения направлены на усиление борьбы с кибермошенничеством, которое продолжает наносить значительный ущерб гражданам и экономике. Одним из инструментов, используемых злоумышленниками, остаются так называемые серые сим-карты — те, которые регистрируются на одних лиц, но используются другими.

«До 2025 года существовала упрощённая процедура оборота и регистрации сим-карт, при продаже их количество не ограничивалось, в том числе продаваемых иностранным гражданам и лицам без гражданства. Для исключения противоправных действий, совершаемых с использованием сим-карт, внесены изменения в Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи» в части оборота сим-карт и оказания услуг подвижной радиотелефонной связи. Согласно принятым изменениям, иностранные граждане и лица без гражданства теперь смогут приобретать сим-карты в России только при посещении офиса оператора связи, а один человек сможет зарегистрировать на себя не более 10 сим-карт, включая корпоративные. Соответствующие нормы закона вступили в силу с 1 января», — напомнили в министерстве цифрового развития и связи Кузбасса.

Теперь для заключения договора на оказание услуг связи иностранцам необходимо:

– иметь СНИЛС;

– располагать подтверждённой учётной записью на портале «Госуслуги»;

– пройти идентификацию по биометрическим данным, зарегистрированным в Единой биометрической системе (ЕБС);

– указать IMEI-код устройства (15-значный идентификатор), который можно найти в настройках смартфона, на упаковке, задней панели или набрав комбинацию *#06#.

На практике процесс пока остается многоэтапным: сначала необходимо обратиться в отделение Социального фонда России (ранее — ПФР) за СНИЛС, затем — в МФЦ или банк для регистрации на «Госуслугах» и сдачи биометрии и только после этого — в офис оператора связи. Такая последовательность вызвала множество обращений от иностранных граждан, указавших на избыточную бюрократическую нагрузку.

В ответ Минцифры России подготовило проект постановления правительства, направленный на упрощение процедуры. В частности, предлагается, чтобы центры обслуживания (например, салоны связи) могли через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) автоматически направлять данные иностранца в Соцфонд для оформления СНИЛС. Полученный номер будет использоваться для создания подтверждённой учётной записи на «Госуслугах» — всё в рамках одного визита.

Также с 1 апреля 2025 года уведомления о приобретенной сим-карте стали приходить одновременно через СМС и личный кабинет на «Госуслугах». В ближайшее время там же станет доступен список всех зарегистрированных на человека номеров с возможностью удалённо отказаться от любого из них.

Кроме того, Минцифры прорабатывает механизм постоянного взаимодействия операторов связи с порталом «Госуслуги» при проверке данных иностранных абонентов. Эта возможность уже прописана в проекте приказа ведомства, инициированного по запросу крупнейших операторов. Согласно документу, портал «Госуслуги» может использоваться как альтернативный способ подтверждения достоверности информации об иностранном гражданине или лице без гражданства.

Напомним, с 1 января 2025 года иностранные граждане могут приобрести не более 10 сим-карт (включая корпоративные), и только при личном присутствии в офисе оператора. При этом не все точки продаж оснащены биометрическими терминалами. Поэтому с 1 июля по 31 декабря 2025 года действует временная мера: операторы могут использовать «Госуслуги» для удалённой проверки биометрии через ЕБС. Проект нового приказа предлагает сделать эту схему бессрочной.

Как пояснили в Минцифры, идентификация по биометрии остаётся обязательным условием для заключения договора.

Технически это возможно двумя путями:

– через собственную инфраструктуру оператора (например, биотерминалы в офисах);

– с помощью специализированных сервисов «Госуслуг».

Пилотное внедрение госпортала показало высокую эффективность: сервис обеспечивает и безопасность, и удобство для пользователей. Поэтому ведомство предлагает закрепить его использование на постоянной основе, особенно с учётом того, что биотерминалы позволяют сократить время идентификации и упростить взаимодействие с клиентом.

