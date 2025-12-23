Участников экскурсии познакомили с коллекцией тропических и субтропических растений, для которых в Ботаническом саду создают специальные условия, с технологи полива и поддержания температуры. Кроме того, ветеранам СВО и их родственникам показали краснокнижные растения нашего региона.

Также в Кемерове прошло мероприятие для ветеранов спецоперации с детьми-инвалидами. В областной библиотеке им. В.Д. Федорова ребят и их родителей порадовали музыкальным представлением и праздничной программой. Для мам и пап специалисты провели консультации по вопросам психологического восстановления и поддержки семей.

Фото: пресс-служба АПК