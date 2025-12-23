В Тайге сегодня из-за сбоя на подстанции, принадлежащей РЖД, отключали электричество. Глава региона рассказал, что электроснабжение в городе восстановили, котельные, которые были временно восстановлены, запустили.

«Подняли температуру в больнице до +18 °C, в поликлинике до +22 °C. Температура теплоносителя постепенно повышается. Подача тепла 50 °C, норматив 64 °C. Выйдем на нормативный график подачи тепла в течение 2 часов», – отметил Илья Середюк.

Губернатор добавил, что в муниципалитете организовали подвоз обогревателей, при этом заявок от жителей не поступало. Тем временем, по информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в Тайге начали проверку на предмет соблюдения федерального законодательства при эксплуатации объектов энергетики железнодорожного транспорта.