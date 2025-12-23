В Кемерове в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется по решению президента России Владимира Путина, завершены строительно‑монтажные работы линий наружного освещения по проспекту Кузнецкий — от ул. 2‑я Камышинская до ул. Центральная. Протяженность линии освещения составила 3,2 км.

Реализация проекта позволила впервые обеспечить полноценное освещение этого участка проспекта, на котором ранее отсутствовала соответствующая инфраструктура. В ходе работ были проложены кабельные линии и установлены современные стальные опоры со светодиодными светильниками.

Новое освещение существенно повысит безопасность дорожного движения, ведь на участке интенсивное транспортное движение — по проспекту проезжают жители поселков Комиссарово и Ягуновского, а также дачники.

Вдоль проспекта расположено множество предприятий, на отрезке имеются пешеходные переходы. Благодаря нацпроекту улица станет значительно безопаснее как для водителей, так и для пешеходов. Создание современной инфраструктуры освещения — это важный шаг в повышении качества городской среды и комфорта жителей Кемерово.

Напомним, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Кузбассе было отремонтировано более 81 км дорог и свыше 1 000 погонных метров искусственных сооружений.