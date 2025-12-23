Всего в Кузбассе действует 30 автоматических пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств, два из которых установили в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» на автотрассах «Кемерово-Яшкино-Тайга» и «Новокузнецк-Красулино». В областном министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса отметили, что главной причиной разрушения дорог является превышение нормативных нагрузок фурами, самосвалами и прочей тяжелой техникой.

За три месяца, отработанных автоматическими пунктами в тестовом режиме, составлен 51 материал о перегрузе. Виновным грозят штрафы от 300 до 600 тысяч рублей.