Сегодня губернатор Кемеровской области сообщил, что для многодетных семей региона сохранят все меры соцподдержки независимо от уровня их дохода.
Напомним, в начале декабря кузбасские депутаты одобрили закон, который вводил ограничения для льгот многодетным, то есть семьи, в которых среднедушевой доход превышал прожиточный минимум, могли лишиться выплат. Но по инициативе главы региона документ отправили на пересмотр. И теперь на внеочередном заседании парламента единогласным решением депутатского корпуса все меры поддержки сохранены.
– Депутаты поддержали мое предложение не привязывать помощь семьям к их заработку. Благодарен нашим парламентариям за поддержку! Несмотря на сложную экономическую ситуацию, будем помогать большим семьям, – заявил Илья Середюк.