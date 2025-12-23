Сегодня губернатор Кемеровской области сообщил, что для многодетных семей региона сохранят все меры соцподдержки независимо от уровня их дохода.

Напомним, в начале декабря кузбасские депутаты одобрили закон, который вводил ограничения для льгот многодетным, то есть семьи, в которых среднедушевой доход превышал прожиточный минимум, могли лишиться выплат. Но по инициативе главы региона документ отправили на пересмотр. И теперь на внеочередном заседании парламента единогласным решением депутатского корпуса все меры поддержки сохранены.