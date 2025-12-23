Губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщил о восстановлении электроснабжения в Тайге. По данным на 14:29, теплоносители в городе выведены на нормативный график.
В дальнейшем работа будет организована уже адресно, через управляющие компании. Помимо этого, глава региона поручил провести дополнительные проверки в связи с произошедшем.
– Ситуация в Тайге, как и снижение температуры теплоносителя в Юрге, показывает отношение сторонних организаций к жителям Кузбасса. Считаю такое недопустимым. Поручил профильным ведомствам провести дополнительные проверки таких организаций. – написал Середюк в своем телеграм-канале.