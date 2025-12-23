Добро, которое объединяет

В конце ноября Москва стала точкой притяжения для тех, чья жизнь наполнена заботой о других. В этот день здесь прошло одно из самых тёплых и искренних событий года – Всероссийская премия «Человек с большим сердцем». Зал объединил более тысячи участников из разных регионов страны: общественников и благотворителей, волонтёров и меценатов, активистов и просто людей, для которых сострадание и помощь ближнему не громкие слова, а ежедневный выбор.

Эта премия родилась как знак благодарности тем, кто личным примером доказывает: доброта – сила, способная менять жизнь вокруг. Она адресована людям, которые не проходят мимо чужой беды, создают культуру взаимопомощи и формируют в обществе атмосферу доверия и поддержки.

Как отмечают организаторы, задумывая проект «Человек с большим сердцем», они ставили перед собой задачу куда более широкую, чем просто награждение. Важно было сделать так, чтобы о добрых делах узнала вся страна. История каждого номинанта – это живое свидетельство того, как один человек может изменить мир вокруг себя и вдохновить на это тысячи других.

«Мы хотим, чтобы о таких людях писали СМИ, чтобы их поступки становились видимыми, чтобы к ним присоединялись новые единомышленники, волонтёры, партнёры и инвесторы. Добрые дела должны множиться, и для этого важно рассказывать о них как можно больше. Именно поэтому мы так гордимся, когда истории наших лауреатов становятся известны за пределами региона, когда они звучат на федеральном уровне, когда их опыт становится примером для других», – уверены организаторы.

Отдельного внимания заслуживает роль регионов. Благодаря работе и поддержке администраций субъектов Российской Федерации в каждом уголке страны нашлись достойные кандидаты. Премия наглядно показала: Россия богата неравнодушными, инициативными и отзывчивыми людьми, которые ежедневно без громких слов делают жизнь окружающих лучше.

В рамках церемонии были вручены награды в разных номинациях, отражающих широту человеческой доброты: «Юное сердце», «Молод душой», «От всего сердца», «Бизнес с большим сердцем», «Объединяющий сердца», «Будем здоровы – ЗОЖ», «Сердце без границ», «Большое сердце для маленьких друзей», «Зажигай сердце», «Во имя жизни», «Сердце для СВОих», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Сердце мира», «Золотое сердце», «Большое сердце безопасности», «Артист с большим сердцем».

Кузбасские сердца

Кемеровскую область представили пять финалистов в трёх номинациях. Среди них – прокопчанка Лариса Федичева, которая стала одной из победительниц в номинации «Сердце без границ». Девушка признаётся, что является волонтёром для людей с ограниченными возможностями буквально с детства, ведь её родители – незрячие музыканты. Она сама инвалид-опорник. С ранних лет Лариса проявляла таланты: в четыре года уже выступала на сцене, а в 16 лет начала писать стихи и песни. Она лауреат и призёр уже более 400 конкурсов талантов. Девушка и сама является членом жюри на всероссийских конкурсах.

Помимо творчества, Лариса активно занимается поддержкой людей с ограниченными возможностями: руководит инклюзивным коллективом «Открытие» во Дворце культуры «Красная Горка» Прокопьевска, участвует в Молодёжном совете при уполномоченном по правам человека Кемеровской области, является автором и директором регионального инклюзивного патриотического фестиваля-конкурса «Особый патриот – 2025», а также автором и директором инклюзивного танцевального фестиваля-конкурса «Движение-2025» и просто помогает развивать таланты в разных проектах и конкурсах. В декабре 2024 года стала лучшим волонтёром Кузбасса в номинации «Волонтёр социальной инклюзии».

«Мои подопечные стали победителями в более чем 200 конкурсах. Это и взрослые, и дети. Например, сейчас я буду готовить прекрасную женщину к конкурсу красоты. Часто люди не могут разглядеть свой потенциал. И им нужна именно такая поддержка и помощь», – уверена Лариса.

Под её руководством фестиваль-конкурс «Особый патриот» из регионального вырос до всероссийского, охватив участников не только из Кузбасса, но и Республики Башкортостан, а также Ленинградской, Московской, Новосибирской, Тюменской и Челябинской областей. Он был создан для развития и поддержки темы Великой Победы в Великой Отечественной войне и Победы в СВО, поддержки темы инклюзии.

«Мы живём и радуемся жизни благодаря тем, кто защищал и защищает нашу Родину на передовой. Именно этим людям посвящено творчество конкурсантов. У нас много номинаций от хореографии до художественного слова, и во всех были представлены работы патриотической направленности. На конкурс подали более 800 заявок. По 10 работ в каждой номинации были отобраны на гала-концерт, который прошёл осенью в Кемерове», – поделилась Лариса.

Поездка в Москву для девушки стала не просто очередным подведением итогов, но и отличной возможностью познакомиться с такими же талантливыми энтузиастами, как и она сама.

«Конечно, любому творческому человеку важно признание его деятельности. Получать награды, безусловно, приятно. Но ещё более важным является нетворкинг. У нас даже остались чаты, где общаемся с коллегами на тему людей с ОВЗ, обмениваемся контактами, планируем новые совместные волонтёрские проекты. Появились новые творческие задумки и союзы. А это бесценно», – уверена Лариса Федичева.

Вместе мы – сила

Ещё одни лауреат Всероссийской премии «Человек с большим сердцем» в номинации «От всего сердца» – Альфия Киселёва, руководитель медиацентра Кузнецкого металлургического техникума имени И. П. Бардина в Новокузнецке, создатель особого проекта «Мост. Просто вместе». Эта награда стала не итогом, а, скорее, ещё одним пунктом на длинной дороге служения людям. Дороге, которая началась задолго до техникума, медиацентра и даже до слова «проект».

«Я 17 лет проработала в детском доме, – рассказывает Альфия. – У нас там был информационно-издательский центр, вместе с ребятами выпускали журнал. Когда появились соцсети, начали вести их», – рассказывает Альфия.

Детский дом стал первой большой школой профессионализма. Здесь рождались идеи, которые позже станут основой её работы: кукольные спектакли для детей с инвалидностью, походы, патриотические игры, отряды ЮИД и Юнармии, музейные проекты.

«Я никогда не могла просто «чем-то заниматься». Если берёшься – значит, по-настоящему. Мы с воспитанниками шили кукол для постановок, приезжали с ними к детям с инвалидностью, проводили праздники. Потом этих кукол дарили – и в этом было столько тепла», – улыбается финалистка премии «Человек с большим сердцем».

Когда детский дом закрыли, Альфия ушла работать в центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями. И именно тогда её судьба ещё плотнее переплелась с темой инклюзии.

«Я рано поняла: границы между обычными и особенными существуют только у нас в голове. Стоит их убрать – и люди становятся просто людьми», – озвучивает такую простую, но такую сложную мысль педагог.

Эта философия стала основой проекта «Мост. Просто вместе». Идея родилась летом, после участия студентов медиацентра в 23-й «Сибирской робинзонаде». В этом уникальном проекте особенные дети с нарушениями зрения, опорно-двигательной системы и другой инвалидностью проводят девять дней в палатках на природе. Без родителей и привычной опеки. Всё, как у обычных туристов.

«Мы вдруг поняли, что освещаем много разных проектов – хороших, сильных, но разрозненных. Всё на различных площадках и страничках. И тогда родилась мысль о «мосте» – пространстве, где встречаются люди: те, кто видит и не видит, слышит и не слышит, ходит и не ходит. Где соединяются сами проекты», – поясняет суть автор.

Так появилось сообщество «Мост. Просто вместе», не как витрина достижений, а как живая хроника человеческой близости. Здесь – фестивали, инклюзивный КВН, спектакли, репортажи, истории участников и родителей, короткие видеозарисовки и честные разговоры. Особое место в этом мире занимает работа со студентами техникума. Для них медиацентр не будущая профессия, а способ научиться видеть разнообразие мира и делиться собственным взглядом.

«У нас в техникуме ребята учатся на сварщиков, токарей, программистов, юристов. Они не собираются становиться журналистами. Но через медиа они могут выражать себя, чувствовать, понимать, зачем они вообще что-то делают. И главное – постигают волонтёрство как внутренний выбор. Я всегда говорю: волонтёрство – это не акция. Это философия. Это взгляд на мир. Когда ты не проходишь мимо, потому что не можешь», – подчёркивает неравнодушная женщина.

Альфию вдохновляют мамы особенных детей – актрисы театра «Кукла лечит», участницы спектаклей, где на сцену выходят колясочники, дети с синдромом Дауна, подростки, которым трудно говорить, она утверждает: «Я смотрю на этих мам и понимаю, что такое настоящий героизм. Они не потухшие. У них горят глаза. Они находят смысл и этим смыслом делятся с другими».

Премия «Человек с большим сердцем» стала для Альфии Киселёвой не личной победой, а возможностью рассказать о тех, кто рядом.

«Я ехала туда не за тем, чтобы показать, какая я молодец. Мне хотелось, чтобы вся страна узнала: есть такие люди, есть такой путь, есть такой способ быть вместе», – делится Альфия.

Сегодня «Мост. Просто вместе» продолжает расти. Появляются новые проекты, присоединяются студенты, рождаются другие истории, но неизменным остаётся главное – человеческое тепло, на котором этот мост держится. Его опоры – большие сердца, любовь к людям и упрямая вера в то, что вместе можно больше.