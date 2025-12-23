Киселевск был выбран молодежной столицей Кемеровской области 2026 года. Об этом сообщил губернатор в своих соцсетях.

«Киселевск — молодежная столица Кузбасса 2026! Именно этому городу в следующем году предстоит стать событийным центром для наших талантливых ребят. В Кузбассе более 655 тысяч молодых людей. Мы создаем возможности для самореализации и профессионального роста каждого из них: поддерживаем молодых педагогов, врачей и работников культуры; проводим мероприятия, где ребята могут показать себя, поделиться опытом; вводим меры поддержки для молодых семей и талантливой молодежи; создаем условия для профессионального и личностного развития», — сказал губернатор Илья Середюк.

В пресс-службе областного правительства напомнили, что в уходящем году «Молодежной столицей» был Гурьевск. За этот год в городе провели более 50 различных мероприятий. В рамках проекта «Россия — страна возможностей» свыше 177 тысяч молодых кузбассовцев участвовали в мероприятиях профессионального и личностного развития. В рамках проекта «Мы вместе» в общественно значимых и патриотических инициативах принимает активное участие молодежь региона.