Открытку Лиза Москалевой губернатор Кузбасса достал с «Елки желаний». Юная жительница областной столицы очень хотела выступить на сцене вместе с профессиональными актерами. Любительский опыт у девочки имеется. Лиза занимается в терапевтической театральной студии, участвует в домашних спектаклях и увлекается вокалом.

«На этих выходных состоялся дебют Лизы на сцене Театра для детей и молодежи. Она исполнила роль Принцессы в детском спектакле «Сказка о рыцарях и драконах», – рассказала Илья Середюк.

Благотворительная акция продолжается. До 28 февраля любой желающий может зайти на сайт елкажеланий.рф, перейти в раздел «исполнить желания» и помочь воплотить в жизнь детскую мечту.

Фото: пресс-служба АПК