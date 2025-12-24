Военные комиссариаты Кузбасса, а также областной пункт отбора продолжают работу с жителями региона, поступающими на военную службу по контракту.

С недавних пор у жителей региона появился шанс пополнить ряды операторов БПЛА. Это новое, элитное направление военной службы по контракту, открытое Министерством обороны РФ. Осваивать современные технологии по управлению беспилотниками приглашают молодых и энергичных кузбассовцев. Контракт заключается на один год, после его завершения можно будет уволиться. Во время службы доброволец может вырасти по карьерной лестнице до офицера, при этом в другие подразделения его не переведут. Помимо всех выплат, положенных заключившим контракт людям, для операторов БПЛА предусмотрено дополнительное вознаграждение за уничтожение техники и ресурсов врага.

Это особенно важно, потому что в текущем году страна отметила 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, когда наши предки отстояли свободу и независимость Родины и спасли мир от нацизма. Кроме того, 2025 год объявлен президентом Владимиром Путиным Годом защитника Отечества.

«Управление беспилотным аппаратом для меня – словно путь в будущее, – говорит Олег Крылов из Берёзовского. – Когда подпишу этот контракт, смогу защищать Родину не только самым современным оружием, но и в будущем получу актуальную мирную и востребованную профессию».

Итак, какие предъявляются требования в подразделениях беспилотной авиации?

а) по уровню образования:

– операторы управления БПЛА – высшее, среднее профессиональное, базовое владение английским языком;

– операторы управления целевой нагрузкой и инженеры (техники) – среднее профессиональное;

б) по возрасту – от 18 до 45 лет;

в) по состоянию здоровья:

– операторы управления БПЛА – отсутствие медицинских противопоказаний по графе VII расписания увечий, заболеваний (раздел II приложения № 1 к Положению о военно-врачебной экспертизе, утверждённому постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 года № 565;

г) по профессиональному психологическому отбору:

– операторы управления БПЛА – не ниже второй категории профессиональной психологической пригодности;

– операторы управления целевой нагрузкой и инженеры (техники) – не ниже второй категории профессиональной психологической пригодности.

Преимущества для заключивших контракт оператора БПЛА

Заключение специального контракта на срок от 1 года, в котором закрепляются дополнительные условия.

– гарантированное увольнение с военной службы по истечении срока контракта при нежелании заключать новый контракт (у всех других военнослужащих контракт продолжает действие до окончания периода мобилизации);

– прохождение военной службы только в войсках беспилотных систем (любой другой военнослужащий может быть переведён по решению командования в другую воинскую часть (подразделение) на равную воинскую должность без согласия военнослужащего, в том числе в штурмовое подразделение);

– обязательное обучение по программе специальной подготовки специалистов беспилотных систем в учебной сети Министерства обороны Российской Федерации.

2. Сниженный риск попадания под огневое воздействие противника, связанный с выполнением боевых задач на удалении от линии непосредственного соприкосновения с противником.

3. Получение уникальных знаний и навыков по применению беспилотных систем, востребованных как в Минобороны России, так и в других силовых ведомствах, а также во многих отраслях экономики.

А теперь немного цифр. Кузбассовцы, заключившие контракт, получают 2 миллиона 140 тысяч рублей за первый месяц.

Что входит в эту сумму:

– единовременная федеральная выплата в размере 400 тысяч рублей в соответствии с указом президента России Владимира Путина;

– единовременная выплата от правительства Кузбасса в размере 1 миллиона 500 тысяч рублей.

Также добровольцы могут получить:

– денежное довольствие от 210 тысяч рублей;

– материальную помощь от 15 тысяч рублей;

– подъёмные средства от 15 тысяч рублей.

За первый год заключившие контракт люди могут получить 4 миллиона 450 тысяч рублей.

«С огромной гордостью и уважением мы относимся к кузбассовцам, которые выбрали службу по контракту, особенно по специальности «оператор БПЛА», – отмечают офицеры пункта отбора по контракту в г. Кемерово.

Кузбассовцы, желающие заключить контракт для прохождения военной службы, могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или напрямую в пункт отбора на военную службу по контракту по адресу: город Кемерово, бульвар имени Академика Л. С. Барбараша, д. 3/1, тел. 8 (3842) 77-07-57. Также можно подать заявку через портал «Госуслуги».

Адексей Ковин.

(Все имена и фамилии в публикации изменены.)