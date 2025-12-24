На прошлой неделе Президент Российской Федерации подвёл итоги года и ответил на вопросы граждан в ходе традиционной «Прямой линии». В координационном центре Правительства РФ было организовано оперативное аналитическое сопровождение поступивших обращений — с целью подготовки конкретных предложений по их решению.

Одним из ключевых решений, принятых по поручению Главы государства, стал отказ от продления моратория на штрафы для застройщиков за нарушение сроков передачи объектов долевого строительства.

«Президент поручил не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за нарушение сроков передачи объектов долевого строительства. Такое решение мы уже приняли», — заявил Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Усиливается поддержка семей:

— с 2026 года вводится ежегодная выплата для работающих родителей с двумя и более детьми при доходе до 1,5 прожиточного минимума на человека;

— сохраняется единое пособие, при этом прорабатывается возможность его назначения при незначительном превышении дохода (поручение Мишустина — Т. Голиковой);

— в фокусе — доступность детсадов и яслей после окончания выплат по уходу за ребёнком.

Отдельное внимание уделено поддержке участников специальной военной операции. Президент подчеркнул необходимость помогать военнослужащим, желающим продолжить карьеру в гражданских отраслях. Для этого будут созданы широкие возможности, включая доступ к профессиональному и высшему образованию, трудоустройству и переобучению.

Также будет продолжена реализация мер по борьбе с кибермошенничеством, в том числе — усиление правовой защиты граждан в цифровой среде и повышение финансовой грамотности населения.

Отметим, что Губернатор Кузбасса Илья Середюк на аппаратном совещании регионального Правительства поручил профильным ведомствам в кратчайшие сроки отработать вопросы, поступившие на прямую линию Президента.