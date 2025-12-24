В Кемеровском округе после ремонта открыли детскую школу искусств

Обновленную детскую школу искусств открыли в поселке Новостройка. Как рассказал Илья Середюк, ремонт провели благодаря нацпроекту «Семья». Теперь 411 ребятишек смогут заниматься творчеством не только в комфортных условиях, но с использованием новейшей техники: в школе теперь есть интерактивные доски, профессиональный звук, смонтирован современный свет.

– Почти половина преподавателей — молодые специалисты. Трое из них трудоустроились в этом году по программе «Земский работник культуры», – отметил глава региона.

Губернатор также сообщил, что ДШИ в Новостройке стала уже 14-й, которую отремонтировали в Кузбасса за 6 лет. Например, обновленные детские школы работают в Прокопьевске, Салаире, Юрге и Белове.

Фото: Илья Середюк/ МАХ.