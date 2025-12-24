Илье Середюку пишут из разных территорий региона по одной и той же теме – нечищеные дороги и дворы. В качестве примеров глава региона привел жалобы из села Верх-Тайменка Юргинского округа, Междуреченска, Кемерова и Березовского.

«Поручил главам муниципалитетов составить актуальный график уборки дорог и опубликовать его, чтобы жители понимали, когда будут проводиться работы», – написал в соцсетях губернатор.

Илья Середюк добавил, что до Нового года снегопады в Кузбассе не ожидаются. Поэтому необходимо за это время расчистить от снега дороги и тротуары, а областной Госжилинспекции – наладить работу управляющих компаний по механизированной уборке дворов и довести до жителей эти графики.