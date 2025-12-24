Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова приняла участие в премьере новой российской сказки «Буратино», снятой по мотивам знаменитой книги Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

Режиссером картины выступил Игорь Волошин. Фильм представляет собой яркую и современную интерпретацию классической истории, сочетающую верность оригиналу с новыми визуальными и драматургическими решениями. На премьере присутствовали продюсеры Фёдор Бондарчук, Михаил Врубель и Александр Андрющенко, а также генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.



Во вступительном слове Федор Бондарчук поблагодарил Министерство культуры и лично Ольгу Любимову за поддержку проекта. Он подчеркнул, что без государственной помощи и личного внимания министра создание такого масштабного семейного фильма было бы невозможно.



Жители Кузбасса смогут посмотреть картину в кинотеатрах региона с 1 января 2026 года.