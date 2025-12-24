Обсуждали тему глубокой переработки угля специалисты областного профильного министерства, Минпромторга и Минобра Кузбасса, а также представители ведущих вузов и промышленных предприятий региона. В этом году на базе одного из вузов открыли Центр инженерных разработок по углехимии, в чьи задачи входят исследования в сфере глубокой переработки угля и создание высокотехнологичных производств.

«Будущее кузбасской угольной отрасли – за глубокой переработкой угля. Нам как ведущему угледобывающему региону страны важно создавать на основе угля востребованную продукцию с высокой добавленной стоимостью. Подключаем опыт ведущих китайских специалистов», – отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Представители НОЦ «Кузбасс-Донбасс» уже начали знакомиться с опытом ведущих китайских компаний в области углехимии, побывав в КНР на специализированной стажировки.

Фото: пресс-служба АПК