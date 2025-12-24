Распоряжение о выделении дополнительного финансирования из федерального бюджета некоторым регионам, включая Кемеровскую область, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«До конца этого года Кузбасс получит 3,3 млрд рублей на выполнение социальных обязательств. Средства направим на заработную плату сотрудников школ, детских садов и других бюджетных учреждений, а также меры социальной поддержки», – сообщил губернатор Кузбасса.

В Москве Илья Середюк встречается с руководителями федеральных ведомств, с которыми обсуждает поддержку жителей Кузбасса и ситуации в угольной отрасли.

Фото: пресс-служба АПК