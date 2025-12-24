В ближайшую пятницу на Всекузбасском родительском онлайн-собрании центральным вопросом станет безопасность детей на новогодних каникулах.

Эксперты из числа сотрудников ГАИ, МЧС, региональных министерств образования и финансов расскажут о правилах безопасности на дорогах, покрытых льдом реках и озерах. Также родителям дадут советы, что делать при пожаре и как оградить детей от аферистов в интернете.

Всекузбасское родительское онлайн-собрание начнется в 17 часов. В нем может принять участие любой желающий, перейдя по ссылке.