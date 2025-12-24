С 2021 года в регионе проложили свыше 800 км газопроводов, в том числе 280 км построили в нынешнем году. Программа социальной газификации по поручению президента РФ Владимира Путина будет продолжена в Кузбассе. До конца 2031 года построят еще 2,2 тыс. км газопроводов.

«Газификация частного сектора — в числе приоритетных задач для Кузбасса, это не только вклад в улучшение экологической ситуации, но и удобство в быту для наших жителей», – подчеркнул глава региона Илья Середюк.

На сегодняшний день в Кузбассе 19 тысяч жителей решили подключиться к газу. Всего такая возможность имеется у 24 тысяч владельцев частных домов. Программа догазификации охватывает 25 населенных пунктов в регионе. Газопроводы бесплатно тянут до границ земельных участков подавших заявку кузбассовцев. На льготы могут рассчитывать многодетные и малообеспеченные семьи, а также участники СВО и их семьи.

Фото: пресс-служба АПК