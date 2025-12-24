Сопредседатель Высшего совета Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, член Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева поздравила семью из Новокузнецкого округа в рамках Всероссийской акции «Елка желаний».

В семье Глашкиных из Новокузнецкого округа трое детей. 12-летняя Арина с детства любит рисовать и мечтала о картине по номерам. 5-летняя Варя загадала в подарок на Новый год проектор для рисования, а 11-летний Андрей на «Елку Желаний» отправил просьбу о телескопе. В преддверии Нового года ребята получили свои желанные подарки от Ирины Гусевой.