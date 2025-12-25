В правительстве Кузбасса состоялось награждение победителей и призеров регионального конкурса работодателей «СВОи Герои. КуZбасс. Трудовые резервы». Этот конкурс был организован с целью отметить и поддержать компании, которые активно помогают в трудоустройстве ветеранов и участников специальной военной операции. Инициатива принадлежит губернатору Илье Середюку, а мероприятие проводится в рамках Года защитника Отечества. Основная цель конкурса — помочь ветеранам адаптироваться к гражданской жизни и стимулировать бизнес к приему на работу бывших военнослужащих.

«Участники специальной военной операции — наша опора и гордость. В числе приоритетных задач для нас — помогать им найти себя в мирной жизни. К этой работе активно подключаются организации и предприятия Кузбасса, которые трудоустраивают ветеранов. Уникальные опыт, навыки, человеческие качества делают наших героев востребованными специалистами», — отметил губернатор Илья Середюк.

Все участники конкурса — работодатели — демонстрируют высокий уровень социальной ответственности. Для ветеранов специальной военной операции и их семей предусмотрены разнообразные меры поддержки, включая санаторно-курортное лечение, психологическую помощь, организацию культурного досуга, обучение и повышение квалификации за счет средств компании, а также другие инициативы.