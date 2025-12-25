В опросе приняли участие 82 эксперта книжного рынка – издатели, дистрибьюторы и представители книжной торговли из разных регионов страны.



По итогам голосования первое место, как и в прошлом году, занял фестиваль «Красная Строка» (Екатеринбург), подтвердивший статус одного из самых сильных и устойчивых региональных книжных проектов в России. Второе место также второй год подряд занял фестиваль «Китоврас» (Владимир), а третье место – «Волжская Волна» (Саратов). «Книжная площадь», которая прошла в Кемерове, находится на 30-й строчке.



В рейтинге этого года также отмечены новые фестивали, которые уже успели заявить о себе и получить признание профессионального сообщества: Нижегородская книжная ярмарка и фестиваль «Смолфикшн» в Смоленске. Их появление в рейтинге говорит о расширении и качественном росте региональной книжной инфраструктуры.

«Для нас этот рейтинг важен прежде всего как обратная связь от профессионалов рынка. Это не зрительский конкурс и не экспертное жюри «со стороны», а оценка людей, которые каждый день работают с книгами, авторами и читателями. То, что лидеры рейтинга сохраняют позиции из года в год, говорит о выстроенной системной работе, а появление новых фестивалей — о том, что книжная карта страны продолжает усложняться и развиваться. Поручение Президента России о поддержке книжных фестивалей и ярмарок в российских регионах выполняется, на мой взгляд, успешно», – отметил исполнительный директор Ассоциации книжных фестивалей Михаил Фаустов.

Ассоциация книжных фестивале планирует и дальше публиковать рейтинг на ежегодной основе, рассматривая его как инструмент профессионального анализа и ориентир для региональных команд, издателей и органов культурной политики.



Полные результаты рейтинга, в который в этом году попали 57 фестивалей, опубликован по ссылке https://bookfair.life/feed/krasnaya_stroka_dvukratnyiy_chempion_sredi_festivaley.

Изображение сгенероровано ИИ