Цифровая стройка: о чем рассказывают паблики Минстроя Кузбасса в соцсетях

Каждый день мы видим, как меняется облик городов: растут новые кварталы, преображаются дворы, появляются современные социальные объекты. За этим стоит колоссальный труд тысяч людей и слаженная работа целой системы. Увидеть в реальном времени, что строится в районах, и узнать о новых программах благоустройства жители региона могут в официальных пабликах Министерства строительства Кузбасса.

О работе – открыто

Региональный минстрой использует все ключевые цифровые площадки: «Телеграм», «ВКонтакте», «Одноклассники» и новый национальный мессенджер MAX. Главным штабом общения является сообщество во «ВКонтакте», которое объединяет уже более 1 300 человек. На информационных ресурсах публикуются новости о старте новых строек, вводе объектов, реализации федеральных, региональных программ.

Особенность коммуникации министерства — это персональное участие руководителей. У заместителя губернатора Кузбасса по строительству и ЖКХ Глеба Орлова и министра строительства Кузбасса Ирины Печеркиной есть свои телеграм-каналы и страницы в соцсетях. Здесь они не только делятся официальными новостями, но и рассказывают о работе изнутри, лично отвечают на вопросы подписчиков и ведут прямой открытый диалог.

Но цифровое присутствие Минстроя — это не только отчеты о метрах и этажах. Это, прежде всего, история о людях. Руководители ведомства активно участвуют в жизни региона и реализации программы «СВОи Герои. КуZбасс», созданной для поддержки участников и ветеранов специальной военной операции. Глеб Орлов стал наставником для ветерана СВО Александра Крахмалева, а Ирина Печеркина — для Виталия Кнауса.

Более того, руководители делятся опытом со всеми участниками программы. Так, 3 декабря в КузГТУ Глеб Орлов провел лекцию о пространственном развитии региона и механизмах КРТ, а Ирина Печеркина рассказала о том, как городская аналитика становится основой для стратегического развития территорий. Таким образом, Минстрой не просто информирует, но и просвещает, готовя кадры для будущего региона.

Формат подачи информации также разнообразен. Помимо традиционных постов с фотографиями и отчетами с объектов, министерство ежегодно готовит особый творческий продукт — торжественный фильм ко Дню строителя. В этой видеоистории поздравляют всех причастных к отрасли и подводят яркие итоги года, демонстрируя масштаб проделанной работы.

Таким образом, в информационных сообществах Минстроя кузбассовцы всегда могут найти новости о строительстве в своих городах, эксклюзивные материалы и прямую связь с руководством отрасли, истории реальных людей, которые создают новый облик региона, и понятные объяснения сложных программ.

МАКСимальный охват

Аккаунты регионального минстроя входят в систему госпабликов. Так называют официальные страницы государственных и муниципальных органов власти, а также подведомственных им учреждений в социальных сетях. Их создали для информирования жителей и поддержки обратной связи с ними. В Кузбассе сегодня функционируют 2 750 официальных страниц, которые на протяжении нескольких лет поддерживаются в актуальном состоянии.

Появление национального мессенджера МАХ стало очередным шагом для развития инфраструктуры госпабликов. С августа этого года государственные органы и организации, а также главы субъектов начали создавать каналы в МАХ. Кузбасс представляют более 400 каналов, одним из первых его завел губернатор Илья Середюк. Сейчас на главу региона подписаны свыше 12 800 пользователей национального мессенджера.

В настоящее время почти все администрации муниципальных образований, а также профильные министерства и ведомства региона уже представлены в МАХ. Идет планомерное подключение учреждений здравоохранения, образования, культуры и молодёжной политики — среди первых заработали каналы ведущих больниц, школ, вузов и театров.

В Кузбассе определили лучшие паблики

Подведены итоги регионального конкурса на лучшие страницы органов власти, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций в социальных сетях. Его провели правительство Кузбасса и Центр управления регионом (ЦУР Кузбасса). Из 475 заявок конкурсная комиссия отобрала 39 финалистов в 12 номинациях.

Победителям стали:

в номинации «Лучший школьный паблик Кузбасса» – Зеленогорская средняя общеобразовательная школа;

«Лучший паблик детского сада Кузбасса» – детский сад комбинированного вида № 232 (Кемерово);

«Лучший паблик учреждения дополнительного образования Кузбасса» – Дом детского творчества (Киселевск);

«Лучший паблик учреждения здравоохранения Кузбасса» – Новокузнецкая городская клиническая больница № 29 имени А. А. Луцика;

«Лучший паблик учреждения культуры Кузбасса» – Новокузнецкий драматический театр;

«Лучший паблик учреждения спорта Кузбасса» – спортивная школа (Ленинск-Кузнецкий);

«Лучший паблик учреждения социальной защиты Кузбасса» – КРЦ «Фламинго» (Кемерово);

«Лучший паблик учреждения среднего специального образования Кузбасса» – Прокопьевский техникум физической культуры;

«Лучший паблик администрации муниципального образования Кузбасса» – администрация Анжеро-Судженского городского округа;

«Лучший паблик исполнительного органа Кузбасса» – Министерство культуры и национальной политики Кузбасса;

«Лучший паблик структурного подразделения администрации муниципального образования Кузбасса» – Управление культуры и молодёжной политики администрации города Новокузнецка;