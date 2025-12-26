В Белове прошла городская национальная елка. Приглашение на праздник от Деда Мороза получили 150 ребятишек. В красочном новогоднем представлении участвовали представители разных диаспор и национальностей города.

Главным сюрпризом стала «Новогодняя сказка». Юные зрители превратились в полноправных участников приключений: они всем залом подсказывали Буратино и его друзьям, как справиться с проделками злодеев, и дружно звали на помощь Деда Мороза.

После спектакля волшебство продолжилось в фойе. Здесь ребята вместе с героями сказки торжественно зажгли огни на новогодней елке и устроили «хоровод дружбы», где звучали народные песни и стихи.