За 2025 год 210 тысяч пожилых жителей региона присоединились к программе «Кузбасское долголетие», сообщают в пресс-службе правительства области. Ее цель — повышение качества жизни людей старшего поколения, укрепление здоровья, а также организация досуга.

На сегодняшний день в 20 муниципалитетах региона действует 27 объединений добровольцев старшего возраста. Они также активно участвуют в межрегиональных фестивалях. С 2025 года в учреждениях социального обслуживания свыше 20 тысяч человек прошли обучение финансовой грамотности, компьютерной — более 1,6 тысячи представителей старшего поколения. Работают свыше 260 клубов по интересам.

В год 80-летия Победы «серебряные» волонтеры принимали активное участие в организации праздничных мероприятий, помогали ветеранам, благоустраивали мемориалы, а также проводили уроки памяти для молодежи.

Проект реализуется в рамках нацпроекта «Семья», инициированного президентом России Владимиром Путиным.