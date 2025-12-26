Накануне, 25 декабря, в Штабе общественной поддержки Кузбасса состоялось торжественная церемония награждения победителей городского кулинарного конкурса «Семейные традиции новогоднего стола».

Помимо награждения победителей и призеров, для приглашенных участников провели кулинарный мастер-класс «Новогодний мандариновый тирамису» от специалистов Школьного питания.

Директор Регионального медиахолдинга «Кузбасс» Павел Фомин поздравил школьников с победой и объявил о замечательном призе, который достанется всем семи победителям.

«Огромная благодарность родителям, которые выполняют колоссальную работу, создавая тот мир, который мы называем детством, где ваши дети становятся успешными. А детям – молодцы, которые стараются участвовать, не бояться и не стесняться, это будущие звёзды. На телеканале «Кузбасс Первый» есть кулинарное шоу, поэтому мы обязательно пригласим всех победителей в январе для участия в съёмках. До встречи в кулинарном эфире!»