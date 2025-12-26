В Кузбассе открыли второй пункт проката вещей для новорожденных – в Новокузнецке. Первый такой пункт заработал в Кемерове 15 декабря.

Как отметил губернатор Кузбасса, по нацпроекту «Семья» в 2026 году подобные пункты появятся во всех муниципалитетах области.

– С рождением малышей встает вопрос покупки качественной коляски, удобной кроватки или стульчика для кормления. Все это нужно на пару лет, а бюджет ограничен. Для многодетных и студенческих семей в Новокузнецке открыли пункт проката вещей первой необходимости, — отметил Илья Середюк.

Прокат вещей осуществляют на базе Центра социальной помощи семье и детям по адресу ул. Сеченова, 6б. Во временное пользование бесплатно дают коляски, кроватки, пеленальные столики, видеоняню, стульчики для кормления, ванночки, манежи, ходунки, санки.

В Новокузнецке начал работу пункт проката вещей для новорожденных
Многодетная семья Фоминских уже воспользовалась услугами проката. Для седьмого ребенка, который родился у Елены и Дениса меньше месяца назад здесь взяли коляску, весы, видеоняню и шезлонг.

Фото: пресс-служба АПК.