В Новокузнецке начал работу пункт проката вещей для новорожденных

В Кузбассе открыли второй пункт проката вещей для новорожденных – в Новокузнецке. Первый такой пункт заработал в Кемерове 15 декабря.

Как отметил губернатор Кузбасса, по нацпроекту «Семья» в 2026 году подобные пункты появятся во всех муниципалитетах области.

– С рождением малышей встает вопрос покупки качественной коляски, удобной кроватки или стульчика для кормления. Все это нужно на пару лет, а бюджет ограничен. Для многодетных и студенческих семей в Новокузнецке открыли пункт проката вещей первой необходимости, — отметил Илья Середюк.

Прокат вещей осуществляют на базе Центра социальной помощи семье и детям по адресу ул. Сеченова, 6б. Во временное пользование бесплатно дают коляски, кроватки, пеленальные столики, видеоняню, стульчики для кормления, ванночки, манежи, ходунки, санки.

Многодетная семья Фоминских уже воспользовалась услугами проката. Для седьмого ребенка, который родился у Елены и Дениса меньше месяца назад здесь взяли коляску, весы, видеоняню и шезлонг.

Фото: пресс-служба АПК.