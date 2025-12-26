За 2025 год кузбасские компании, которые принимают участие в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», увеличили выработку на 55%, снизили незавершенное производство на 23% и время протекания процессов — на 26%. Об этом сообщают в пресс-службе областного правительства.

«Это не разовая мера, а системный подход, который позволяет снижать издержки, повышать качество продукции и устойчивость бизнеса. Сегодня внедрение бережливых технологий — это уже не конкурентное преимущество, а необходимое условие развития экономики», — отметила заместитель председателя правительства – министр экономического развития Кузбасса Елена Галеева.

В настоящий момент бережливые технологии внедряют 106 кузбасских предприятий несырьевого сектора. 89 из них делают это с помощью экспертов Федерального и Регионального центра компетенций.