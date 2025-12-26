Дети участников специальной военной операции из Кузбасса побывали на Кремлевской елке. Туда отправили 66 ребятишек, которые в Большом зале Государственного Кремлевского дворца увидели премьеру сказки «Заветные Куранты».

Кроме этого в трех залах дворца прошла анимационно‑развлекательная программа: в Зеркальном зале детей встретили сказочные персонажи, мастер‑классы и аквагрим, в Гербовом зале – Дед Мороз и Снегурочка, вместе с которыми дети зажгли огни на елке записали пожелания в «Книгу новогодних чудес», а в Паркетном зале перед ними выступили цирковые артисты и фольклорные коллективы.

«На главную новогоднюю елку страны поехали 66 кузбасских ребят — дети наших героев специальной военной операции. Также на празднике выступили новокузнечанка Полина Цуканникова с песней «Дороги» и кемеровчанин Иван Тульнов с песней «Живи в едином ритме, Кузбасс!», — рассказал глава региона Илья Середюк.

Все дети получили в подарок точную копию одной из легендарных Кремлевских башен и сладости.