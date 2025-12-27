В День спасателя Российской Федерации губернатор Кузбасса Илья Середюк обратился с поздравлением к пожарным, сотрудникам МЧС, горноспасателям и добровольцам, отметив их вклад в обеспечение безопасности жителей региона.

«Уважаемые земляки! Сегодня профессиональный праздник людей, чья работа — ежедневный подвиг. Их труд требует мужества, самоотверженности и, главное, неравнодушия. Чтобы оказать помощь людям, они готовы войти в огонь и в воду, спуститься под землю, взлететь в небо», — подчеркнул глава региона.

По словам губернатора, в 2025 году кузбасские спасатели ликвидировали 6 000 пожаров, провели более 100 поисково-спасательных операций и спасли 650 человек.

Илья Середюк выразил благодарность всем сотрудникам и ветеранам спасательной службы за преданность делу, высокий профессионализм и готовность прийти на помощь в любой ситуации. Он также поблагодарил семьи спасателей за поддержку и терпение, пожелав всем спокойных дней, взаимопонимания и благополучия.