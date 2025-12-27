В Кемерове в рамках Всероссийского проекта «Елка желаний» исполнились мечты братьев Гаргаевых. Их просьбы были размещены на специальной платформе, где каждый желающий может помочь детям с особыми потребностями.

Роман получил беговую дорожку, необходимую для реабилитации, а его младшему брату Федору подарили планшет со специальной программой альтернативной коммуникации, которая поможет в развитии речи. Поздравить ребят с наступающим Новым годом по инициативе благотворителя приехали Дед Мороз и Снегурочка.

Старший брат Миша, которому 10 лет, увлекается технологиями и интересуется искусственным интеллектом. В подарок он получил интерактивную машину, управляемую движением руки.