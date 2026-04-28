Сезонные работы – это работы, которые выполняются в течение определенного периода и, как правило, не превышающего шести месяцев, из-за климатических и иных природных условий. К примеру, к ним можно отнести посев и сбор урожая, отделочные работы на фасадах зданий, работа в отелях и пансионатах курортных зон и другие.

Нарушения прав работников могут возникать в ходе любых сезонных работ, если работодатель не соблюдает требования трудового законодательства.

Инспекция труда Кузбасса напомнила работодателям и работникам основные правовые моменты, касающиеся сезонного трудоустройства.

Так, трудовой договор, который заключается на время сезонных работ, является срочным, в нем обязательно должны быть прописаны даты начала и окончания работы, либо событие, которое завершает сезон. Если конкретные сроки отсутствуют, договор может быть признан заключенным на неопределенный срок, что повлечет правовые последствия для работодателя.

Также работодатель не может оформить договор гражданско-правового характера (ГПХ), если работник фактически выполняет трудовые функции под его контролем. Это нарушает права работника на социальные гарантии, отпуск и больничные.

Еще один немаловажный нюанс. Испытательный срок может быть установлен только в случае, если сезон длится больше двух месяцев, и не может превышать двух недель. Если сезон длится меньше, испытательный срок устанавливать нельзя.

Кроме того, сезонным работникам положен оплачиваемый отпуск – два рабочих дня за каждый месяц работы. Если работник отработал необходимое время, работодатель не имеет право отказывать в предоставлении отпуска. При увольнении работнику должна быть выплачена компенсация за неиспользованные дни отпуска.

Увольнение по завершении сезона должно сопровождаться письменным уведомлением работника за три дня до прекращения договора. Если увольнение происходит по инициативе работодателя (например, при сокращении штата), работник должен быть предупрежден не менее чем за семь дней. В этом случае должно быть выплачено выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка.

Сезонным работникам предоставляются все льготы и компенсации, положенные по состоянию здоровья или по возрасту. Например, для инвалидов I и II группы, работников в возрасте от 16 до 18 лет должны устанавливаться сокращенная продолжительность рабочего времени и другие предусмотренные льготы.

Помимо прочего, работодатель обязан предоставить сотруднику безопасные условия работы, провести необходимые инструктажи и обучение, выдать средства индивидуальной защиты.

Наконец, условия оплаты труда (размер оклада, сроки выплаты, порядок удержаний и оплаты за сверхурочную работу) должны быть обязательно прописаны в трудовом договоре. Заработная плата должна выплачиваться своевременно и в полном объеме.

«Для предотвращения нарушений важно строго соблюдать требования Трудового кодекса РФ, правильно оформлять документы, проводить инструктажи и обучение работников. При выявлении нарушений работники могут обратиться в инспекцию труда или в суд», прокомментировал руководитель инспекции Евгений Барабанщиков.

